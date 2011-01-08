Таврия врезалась в автобус: семь человек в больнице

В Харьковской области в результате столкновения «Таврии» с пассажирским автобусом в больницу попало семь человек.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ ГУ МВД Украины в Харьковской области, ДТП произошло сегодня утром в Нововодолазском районе около 08:30 на 59-ом километре автотрассе Харьков – Симферополь.

Водитель автомобиля ЗАЗ-110307, 1990 года рождения, двигаясь со стороны города Красноград в направлении Харькова, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автобусом Neoplan, в результате этого автобус перевернулся в кювет.

По данным пресс-службы, в результате ДТП пострадало семь пассажиров автобуса, которые с телесными повреждениями были доставлены в Нововодолазскую районную больницу.