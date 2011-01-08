Умерла Михайлина Коцюбинская

15:17, 08 января 2011
Общество
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Известный украинский филолог и литературовед

Умерла известный украинский филолог и литературовед Михайлина Коцюбинская. Об этом сообщает Главред.

Михайлина Коцюбинская работала в Институте литературы им. Т.Шевченко НАН Украины. Была почетным доктором Национального университета «Киево-Могилянская Академия». Лауреатом Премии имени Василя Стуса, Национальной премии имени Тараса Шевченко, Премии имени Елены Телиги, Литературной премии имени Александра Билецкого.

Михайлина Коцюбинская возглавляла творческий коллектив, который подготовил к печати и завершил в 1999 году издание многотомного собрания сочинений Василя Стуса. В последнее время работала над многотомником сочинений Вячеслава Черновола.

Она была автором таких книг как «Образне слово в літературному творі», «Література як мистецтво слова», «Етюди про поетику Шевченка», «Мої обрії», «Книга споминів».

Михайлина Коцюбинская (1931 г.р.), племянница класика украинской литературы Михаила Коцюбинского, была также активным участником движения шестидесятников.

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