За сбыт метамфетамина будут судить милиционера

Прокуратура Днепропетровской области 5 января направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении капитана милиции Саксаганского райотдела внутренних дел Кривого Рога, который был задержан во время сбыта метамфетамина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, 25 августа 2010 года капитан милиции сбыл метамфетамин на общую сумму 3,5 тыс. грн.

Следователем прокуратуры Днепропетровской области в отношении милиционера было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Октябрьским районным судом Днепропетровска ему избрана мера пресечения - взятие под стражу.