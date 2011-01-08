Украина запретила ввоз птицы из Бретани
12:58, 08 января 2011Общество
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Зарегистрирована болезнь Ньюкасла
Украина запретила ввоз из Бретани (Франция) птицы, продукции и сырья из нее.
Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете ветеринарной медицины Украины.
Госкомветмедицины отмечает, что, согласно официальному сообщению Международного эпизоотического бюро, зарегистрирована болезнь Ньюкасла у птицы на территории департамента Кот-Д`армор в Бретани.
Решение Госкомветмедицины принято 6 января 2011 года.
Ввоз из Франции других грузов, подконтрольных Государственной службе ветеринарной медицины, должен осуществляться в соответствии с ветеринарными требованиями к импорту в Украину объектов государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора.
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