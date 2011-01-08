Луганская налоговая выполнила план на 130%

Налоговая служба Луганской области в декабре 2010 года в сводный бюджет мобилизировала свыше 805 млн. грн. налогов и платежей, расчетная база выполнена почти на 130%.

Об этом на аппаратном совещании заявил председатель ГНАУ в Луганской области Александр АНТИПОВ, сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ведомства.

По словам А.АНТИПОВА, в государственный бюджет перечислено более 508 млн. грн. Уровень 2009 года превышен на 269 млн. грн., или более чем в 2 раза. Выполнены показатели общего фонда госбюджета по трем основным видам налогов – на прибыль – на 117,7 %, на добавленную стоимость – 105,6 %, акцизному сбору – на 131 %. В местные бюджеты направлено 297 млн. грн. Расчетные показатели выполнены на 108,3 %.

А.АНТИПОВ также заявил, что впервые с 2007 года, в декабре были выполнены все основные плановые показатели. Что касается в целом 2010 года, то председатель ГНА в Луганской области подчеркнул - в сводный бюджет собрано около 6,7 млрд. грн. По сравнению с прошлым годом поступления увеличились на 619 млн. грн. В государственный бюджет перечислено почти 3,8 млрд. грн. Прирост составил более 280 млн. грн.

«Начиная с апреля 2010 года, - сообщил А.АНТИПОВ, - нам удалось не только ликвидировать отставание в 101,2 млн. грн., допущенное в первом квартале, но и по итогам работы в 2010 году увеличить налоговые сборы на 505,3 млн., или на 25,6%».

По его словам, расчетная база местных бюджетов выполнена на 104,8 %. В районные и городские бюджеты поступило 2,9 млрд. грн. Это больше, чем в прошлом году на 338 млн. грн. Показатели областного бюджета выполнены на 102,2 %, фактически поступило 682,4 млн. грн.