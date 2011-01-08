Правительство Крыма намерено создать районные МТС

Совет министров Крыма инициирует создание машинно-технологических станций в каждом районе полуострова для развития сельскохозяйственной отрасли региона.

Об этом сообщила пресс-служба крымского правительства.

«Это поможет возродить животноводство и земледелие в хозяйствах населения», - считает вице-премьер Совмина Крыма Валерий КРАВЕЦ.

В частности, крымское правительство предлагает создать машинно-технологическую станцию для зерноуборочной и землеобрабатывающей техники, которая будет оказывать услуги хозяйствам и фермерам, на территории Белогорского винзавода. Его площадь - 12,5 га. «Проведен технический аудит завода, сделан вывод: это предприятие восстановлению не подлежит. Будет проведена его ликвидация, выплачена заработная плата работникам, возмещены средства кредиторам», - сказал В.КРАВЕЦ.

Правительство Крыма также инициирует создание Ассоциации зернопроизводителей, которая будет способствовать продаже зерновых, в частности, зарубежным покупателям, «не через посредников, а напрямую».

Кроме того, планируется усилить госконтроль за поголовьем крупного рогатого скота на племенных заводах и его реализацией за пределы региона. «С весны 2011 года до каждого племзавода будут доведены ежедневные квоты по реализации молодняка сельским жителям и агрофирмам. Для защиты товаропроизводителя также будет осуществляться контроль за закупками молока и мяса у населения. Планируется введение обязательного оформления договоров между поставщиками и закупщиками. Это позволит пресечь спекулятивные схемы», - считают в Совмине Крыма.