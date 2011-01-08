Бердичевский "Прогресс" выиграл тендер

Бердичевский машиностроительный завод "Прогресс", входящий в состав холдинговой компании "АвтоКрАЗ", выиграл тендер по выбору поставщика комплексов сушки железорудного концентрата для ОАО "Лебединский ГОК"

Об этом сообщил представитель холдинга.

По его словам, управляющая компания "Металлоинвест" (Россия), завершила тендер по выбору поставщика комплексов сушки железорудного концентрата, для его дальнейших экспортных поставок. В конкурсе участвовало несколько производителей.

Предложение завода "Прогресс" было выбрано, как наиболее технологически качественное, полностью соответствующее техническому заданию и имеющее оптимальное ценообразование.

Основа комплексов - сушильные барабаны диаметром 3,5 м, в объем поставки входят теплогенератор, двух стадийная система пылегазоочистки, блоки управления и контроля технологического процесса.

Оборудование будет эксплуатироваться на одном из флагманских предприятий УК "Металлоинвест" - ОАО "Лебединский ГОК"

Справка УНИАН. Бердичевский машиностроительный завод "Прогресс" располагает современными эффективными разработками в области производства фильтровального, сушильного, емкостного оборудования технологического назначения для многих отраслей промышленности. Продукция, выпускаемая заводом, эксплуатируется на предприятиях различных отраслей промышленности в более чем 35 странах мира и зарекомендовала себя, как надежное, высокоэффективное и качественное оборудование.

Лебединский ГОК входит в состав холдинга "Металлоинвест" и является крупнейшим в России предприятием по добыче и обогащению железной руды и производству высококачественного сырья для черной металлургии. Сырьевая база комбината - уникальные по масштабам и качеству запасы железистых кварцитов Лебединского месторождения Курской магнитной аномалии.