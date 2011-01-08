Победители конкурса "Вселенная глазами ребенка" получат стипендии

В Сумах завершилась выставка-конкурс живописи и декоративно-прикладного искусства «Вселенная глазами ребенка», победители которого будут получать в 2011 году персональные стипендии в размере 100 гривен.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского горсовета, соответствующее распоряжение подписал городской голова Сум Геннадий МИНАЕВ.

На конкурс 163 юных жителя города из 22 образовательных и художественных заведений Сум - Дворца детей и юношества, Дворца культуры имени М.Фрунзе, Сумского высшего училища искусств и культуры им. Д.Бортнянского, Сумской детской художественной школы им. Н.Лысенко и других - представили более 300 работ.

Среди жанров и техник, в которых творили юные таланты, - живопись, вышивка, керамика, лозоплетение, оформление писанок, бисероплетение и др.

По результатам конкурса стипендии будут получать пятеро детей из социально незащищенных семей.