"Королеву амфетамина" отправили в США

Власти Колумбии экстрадировали Елену Беатриз, известную как "Королева амфетамина" в США, где ей готовы предъявить обвинение в контрабанде наркотиков, сообщает Би-би-си.

Беатриз находится в десятке самых разыскиваемых "Интерполом" женщин.

Ее обвиняют в международной торговле наркотиками, включая поставки больших партий амфетамина в США, Испанию и Голландию.

Двое ее сыновей уже находятся за решеткой.