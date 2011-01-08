"Королеву амфетамина" отправили в США
00:43, 08 января 2011Общество
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Женщина находится в топ-10 Интерпола
Власти Колумбии экстрадировали Елену Беатриз, известную как "Королева амфетамина" в США, где ей готовы предъявить обвинение в контрабанде наркотиков, сообщает Би-би-си.
Беатриз находится в десятке самых разыскиваемых "Интерполом" женщин.
Ее обвиняют в международной торговле наркотиками, включая поставки больших партий амфетамина в США, Испанию и Голландию.
Двое ее сыновей уже находятся за решеткой.
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