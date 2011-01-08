В канун "500 дней" жителям Донецка расскажут о Евро-2012

В Донецке в рамках имиджевой политики при подготовке города к предстоящему чемпионату Европы по футболу Евро-2012 в январе текущего 2011 года (в канун «500 дней до старта» турнира) состоится презентация маркетинговой концепции города.

Об этом сообщили в УНИАН пресс-службе Донецкой областной госадминистрации со ссылкой на информацию, полученную от Донецкого городского председателя Александра ЛУКЬЯНЧЕНКО. По его словам, основная цель презентации - максимально проинформировать жителей региона о календаре ключевых событий, которые будут проходить в городе и регионе в рамках программы Евро-2012.

Также на первую декаду 2011 года запланировано формирование пакета прав для медиа-партнеров принимающего города и их последующее определение.

Мэр отметил, что в ближайшие полгода жители Донецка смогут посмотреть футбольный матч дружбы народов или футбол против расизма, флеш-моб «400 дней до старта», турнир по футболу среди ветеранов ключевых футбольных команд принимающих городов и другие мероприятия. Для их соответствующей организации проведения в настоящее время проходит работа с официальными спонсорами УЕФА и вносятся изменения в городскую целевую программу Евро-2012.

Донецким городским советом объявлен конкурс на определение компании-партнера по разработке веб-сайта принимающего города. До конца 2011 года будет проведено заседание конкурсной комиссии и определен победитель.

К февралю 2011 года будет разработан и представлен макет сайта принимающего города, заключил А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.