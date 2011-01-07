Мужчина хранил тротил в подвале многоэтажки

В городе Шостка Сумской области возбуждено уголовное дело против 45-летнего местного жителя, который спрятал в подвале многоэтажного жилого дома тротил.

Как сообщила корреспонденту УНИАН сотрудник Сектора по связям с общественностью Шосткинского городского отдела Управления МВД Украины в Сумский области Татьяна МЕНЯЙЛО, мужчина намеревался использовать взрывчатку во время рыбалки. Использовать тротил злоумышленник не успел, поскольку был задержан за совершение квартирной кражи.

Установлено, что мужчина уже 25 лет отсидел в тюрьме. В этот раз он попал в изолятор временного содержания из-за квартирной кражи, которую совершил еще весной в 2010 г. Во время проведения досудебного следствия в этом деле, он сознался, что хранит в подвале дома взрывчатку, которую нашел на свалке.

В подвале дома по указанному задержанным адресом правоохранители изъяли взрывчатку и передали экспертам, которые пришли к выводу, что вещество является тротилом общей массой 298 граммов.

Возбуждено уголовное дело по ст. 263 ч.1 Уголовного кодекса Украины - «незаконное обращение со взрывчатыми веществами», которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2-х до 5-ти лет.