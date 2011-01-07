Медики прогнозируют вторую волну гриппа

В январе в Луганской области медики прогнозируют вторую волну эпидемии гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, по сообщению Луганской областной санитарно-эпидемиологической станции, в последние недели 2010 года в целом по области эпидемический порог заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями не превышен.

Однако, на конец года епидпорог был превышен в детских возрастных группах. Среди малышей до двух лет – на 12% в Алчевске, Рубежном, Креминском, Лутугинском и Станично-Луганском районах. На 5% превышен эпидемический порог среди детей от 3 до 6 лет в Алчевске, Стаханове и Перевальском районе.

За последнюю неделю прошлого года ОРВИ заболели 9 тыс. 29 лиц. В конце прошлого года с диагнозом ОРВИ и грипп было госпитализировано свыше 580 лиц, из них более 70% – дети до 17 лет.