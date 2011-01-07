В США погиб украинский моряк

Украинский моряк из грузового судна Alexia погиб 31 декабря 2010 года в акватории Мексиканского залива поблизости Хьюстона (США).

Об этом сегодня сообщает Радио “Свобода” с ссылкой на почетного консула Украины в Хьюстоне Григория БУЧАЯ.

Судно причалило к берегу Хьюстона 5 января. Тело украинца доставили на судебно-медицинскую экспертизу.

По словам консула, на данный момент еще не установлены причины смерти моряка. Расследованием дела занимается ФБР.

Согласно сообщениям американских СМИ, в канун Нового года на судне Alexia произошла драка между двумя украинскими моряками. На следующий день труп одного из моряков нашли в каюте.