В США погиб украинский моряк
19:38, 07 января 2011Общество
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Расследованием дела занимается ФБР
Украинский моряк из грузового судна Alexia погиб 31 декабря 2010 года в акватории Мексиканского залива поблизости Хьюстона (США).
Об этом сегодня сообщает Радио “Свобода” с ссылкой на почетного консула Украины в Хьюстоне Григория БУЧАЯ.
Судно причалило к берегу Хьюстона 5 января. Тело украинца доставили на судебно-медицинскую экспертизу.
По словам консула, на данный момент еще не установлены причины смерти моряка. Расследованием дела занимается ФБР.
Согласно сообщениям американских СМИ, в канун Нового года на судне Alexia произошла драка между двумя украинскими моряками. На следующий день труп одного из моряков нашли в каюте.
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