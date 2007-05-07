Уголовное дело о взрыве на газопроводе пока не возбуждали

Уголовное дело по факту повреждения магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" пока не возбуждали. Об этом сообщил УНИАН прокурор Киевской области Юрий ГАЙСИНСКИЙ.

По его словам, идет осмотр места события, эксперты подсчитывают убытки.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 мая, около 15.15 возле компрессорной станции Ставище магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" (Богуславский р-н Киевской области) произошла разгерметизация участка газопровода с последующим загоранием природного газа. Диспетчерские службы ДК «Укртрансгаз» оперативно прекратили подачу газа по магистрали, благодаря чему пожар был локализован и погашен уже до 15.45. Жертв и разрушений нет.

Подача газа по магистральному газопроводу "Уренгой-Помары-Ужгород" временно прекращена. До устранения аварии без газа остался один населенный пункт – смт Тараща Киевской области.