Китай объяснил, зачем скупает долги европейцев

Покупка Китаем европейских долговых обязательств предоставляет возможность получения разумной прибыли. Такое заявление содержится в опубликованных сегодня материалах Народного банка КНР (ЦБ Китая). В центробанке также отметили, что инвестиции в долговые обязательства европейских государств являются важной частью золотовалютных резервов Китая, превысивших в сентября 2010г. 2,65 трлн долл.

Накануне вице-премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе своего визита в Мадрид заявлял, что Китай готов выкупить правительственные облигации Испании на сумму до 6 млрд евро в целях поддержки страны в ее усилиях по борьбе с долговым кризисом. "Объем выкупа госдолга Испании может достичь совокупного объема выкупа гособлигаций Греции и Португалии", - приводит его слова РосБизнесКонсалтинг.

Между тем в конце декабря появлялась неофициальная информация о том, что Китай готов выкупать правительственные облигации Португалии. Речь шла о скупке долгов на сумму 4-5 млрд евро в целях поддержки Лиссабона в его усилиях по борьбе с долговым кризисом. При этом скупка активов, как сообщалось, будет осуществляться в I квартале 2011 г.

Испания - одна из стран еврозоны, которые испытывают финансовые затруднения и относятся к так называемой группе PIGS (Португалия, Ирландия, Греция, Испания). Именно эти государства доставляют сейчас наибольшие проблемы остальным участникам зоны евро, поскольку имеют большой внешний долг и слабую возможность его успешно погасить.