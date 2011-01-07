Ранее судимый в новогоднюю ночь убил жену кухонным ножом

В Харькове милиция задержала мужчину, который убил свою жену в Новогоднюю ночь.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, задержанный сознался в совершенном.

Сообщение о том, что в квартире одного из домов по ул. Гвардейцев Ширононцев на Салтовке обнаружено тело женщины, поступило в милицию 3 января от квартиранта. По заключению экспертов, изувеченное тело погибшей пролежало около двух дней до того момента, как его обнаружили. По подозрению в совершении данного преступления сотрудники сектора уголовного розыска Московского райотдела милиции был задержан ранее судимый 51-летний харьковчанин, муж погибшей.

Как объяснил задержанный, в Новогоднюю ночь он вместе с женой отмечали дома праздник. После застолья супруги поссорились, и в ходе ссоры муж нанес жене ранения кухонным ножом, от которых последняя умерла.

По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного Кодекса Украины (преднамеренное убийство).