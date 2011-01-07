Крупнейшие реки Германии могут выйти из берегов

Крупнейшие реки Германии из-за обилия талого снега вследствие оттепели могут выйти из берегов в выходные, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на немецкий телеканал N-24.

"Последний раз такая ситуация наблюдалась в 2001 году", - цитирует телеканал представителя ведомства федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. По его словам, в городе Кобленц, где находится измерительная станция, вода в выходные может дойти до центра города. Согласно дальнейшему прогнозу своей высшей точки уровень воды в Рейне достигнет в начале следующей недели.

Рейн - это одна из крупнейших рек не только в Германии, но и в Западной Европе. Ее длина более 1,2 тысячи километров, максимальная глубина - около 25 метров.

Что касается других рек, то угроза наводнения в эти дни актуальна также для рек Мозель и Одер. Длина реки Одер - 866 километров, Мозель - почти 250 километров. По оценкам экспертов к утру субботы уровень воды в Мозеле достиг критической отметки в 9 метров.