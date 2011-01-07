9 пожарных расчетов выехали гасить три матраса в больнице

Вчера в Одессе вспыхнул пожар в городской клинической больнице № 5.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, информация о возгорании на третьем этаже в палате терапевтического отделения поступила от медицинского персонала. На место происшествия были направлены 9 пожарно-спасательных отделений. Из-за сильного задымления существовала угроза жизни и здоровью больных и медработников. Поэтому спасатели сразу приступили к эвакуации больных. Всего были выведены из опасного помещения 17 человек. Как выяснилось, горели три матраса в одной из пустых палат.

Как отметили в МЧС, медперсонал больницы после выявления задымления не сразу вызвал службу «101», было потрачено время на поиски источника загорания, что и привело к сильному задымлению. Только после того, как сотрудники больницы поняли, что своими силами им не ликвидировать загорание, вызвали спасателей МЧС. Пожарные сработали оперативно, жертв и пострадавших нет.

Причины пожара устанавливаются.