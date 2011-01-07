Завтра в Украине потеплеет

8 января в Украине, по прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь в западных и северных областях ожидается небольшой снег, мокрый снег, на западе с дождем. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица.

Об этом УНИАН сообщили в украинском Гидрометцентре.

Ветер на протяжении суток будет юго-восточный, в западной части юго-западный, 5-10 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-11° мороза, на Левобережье местами 15-17° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в западных областях и в Крыму ночью 1-6° мороза, днем 1-6° тепла.

В Киеве и области пройдет небольшой снег, мокрый снег. Ночью и утром слабый туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 6-11° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла. По г. Киеву температура ночью 7-9° мороза, днем около 0°.