Страны Европы подводят итоги торговли

Объем розничной торговли в еврозоне в ноябре 2010 года, по сравнению с октябрем 2010 года, сократился на 0,8%, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) - на 0,4%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В ноябре-2010, по сравнению с ноябрем-2009, объем розничной торговли вырос на 0,1% в еврозоне и на 0,8% в ЕС-27.

В ноябре 2010 года розничная торговля “продуктами питания, напитками и табаком”, по сравнению с октябрем 2010 года, снизилась на 0,9% в зоне евро и на 0,4% в ЕС-27. Непродовольственный сектор уменьшился на 0,8% в еврозоне и на 0,4% в ЕС-27.

Наибольший рост объемов розничной торговли в ноябре-2010, по сравнению с октябрем-2010, был зафиксирован в Мальте (5,5%), Франции (0,9%) и Эстонии (0,7%). Наибольшее снижение объемов розничной торговли – в Португалии (-4,2%), Литве (-1,9%) и Бельгии (-1,5%).

В ноябре 2010 года, по сравнению с ноябрем 2009 года, розничная торговля продовольственными товарами снизилась на 0,1% в еврозоне и на 0,3% в ЕС-27. Непродовольственный сектор вырос на 0,7% в еврозоне и на 2% в ЕС-27.

Наибольший рост объемов розничной торговли зарегистрирован в Польше (11,8%), Латвии (8,1%) и Эстонии (7,5%). Наибольшее снижение зарегистрировано в Румынии (-8,9%), Болгарии (-5,2%) и Португалии (-4,7%).

В октябре 2010 года объем розничной торговли, по сравнению с сентябрем 2010 года, не изменился в еврозоне и вырос на 0,1% в ЕС-27.