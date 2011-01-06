Безработный угнал пожарную машину

В Сумской области неработающий двадцатилетний гражданин из села Юрьево Путивльского района незаконно проник в гараж и завладел пожарным автомобилем ГАЗ-53 (автоцистерна), принадлежащим Юрьевскому сельскому совету.

Как сообщили УНИАН в ССО управления ГАИ УМВД Украины в Сумской области, проехав около полкилометра, правонарушитель съехал с дороги и застрял в снежном сугробе. Спустя некоторое время правоохранители нашли похищенный автомобиль, а неподалеку под деревом спал похититель.

Выяснилось, что злоумышленник уже был ранее судим. Ключи от автомобиля он нашел в салоне. Автоцистерна стояла готовая к работе: с водой и полным баком топлива.

По словам Юрьевского сельского председателя Николая ЦАПЕНКО, эта пожарная машина - на три села.

Теперь угонщик находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.