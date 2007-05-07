Турчинов: похоже, Янукович не собирается ни на какие выборы

В работе группы по подготовке выборов объявлен перерыв до 11 часов вторника, 8 мая. Об этом сообщили участники переговоров.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, по словам представителя БЮТ Александра ТУРЧИНОВА, в ходе сегодняшней работы “при активном саботаже коммунистов и социалистов и пассивной позиции регионалов, мы не приняли ни одного решения». По его словам, были согласованы лишь непринципиальные позиции по постановлениям Верховной Рады.

По мнению А.ТУРЧИНОВА, коалиция предпринимает любые шаги, чтобы затянуть процесс. «Это просто тактический ход, чтобы затянуть процесс и сорвать выполнение Указа Президента о проведении досрочных выборов», - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ, отметив, что сегодня каждый вопрос рассматривался по 15-20 минут, и практически весь день был проведен в пустых разговорах.

Как отметил представитель БЮТ, если завтра не будет согласован «малый пакет», всем станет очевидно, что идея, которую поддержал премьер-министр о досрочных выборах, – это просто тактический ход.

По мнению А.ТУРЧИНОВА, завтра будет последний день, чтобы определить позиции: «Или мы выходим на единый пакет законодательных актов и проводим согласованную избирательную кампанию, или выборы проводятся 24 июня, независимо от того, кто в них будет принимать участие».

А.ТУРЧИНОВ убежден, что провести съезды и выдвинуть своих кандидатов имеют возможность все политические силы.

В свою очередь лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО отметил, что 24 июня выборы провести уже невозможно, потому что «невозможно решить главные вопросы по поводу их проведения, касающиеся законности и конституционности обеспечения, порядка, механизма их проведения».