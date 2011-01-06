Азаров о транзите газа и неравноправном договоре с Россией

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ не исключает возможности создания совместного предприятия между Украиной, ЕС и Россией, которое будет обеспечивать транспортировку гарантированных объемов российского газа в Европу, если это даст возможность пересмотреть формульный подход определения цены на газ для Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров.

«Создание совместного предприятия, если это будет одним из условий пересмотра формульного подхода, - безусловно, этот аргумент будет использован», - отметил Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что правительство продолжит в 2011 году переговоры о пересмотре формулы соглашения о поставках российского природного газа в Украину, отметив, что в 2010 году Украина не нашла достаточных аргументов, которые смогли бы убедить российское руководство в целесообразности пересмотра этого «абсолютно неравноправного соглашения», которое было подписано в январе 2009 года.

«Мы не оставим ни на одну минуту наших усилий, чтобы убедить наших российских партнеров в необходимости пересмотра этого неравноправного соглашения. Поэтому то, что не удалось сделать в 2010 году, мы ставим перед собой задачу обязательно сделать в 2011-м», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что мировые тенденции подорожания нефти, которые наблюдаются в последнее время, в соответствии с условиями действующих соглашений ведут к росту стоимости газа для Украины.

Также Н.АЗАРОВ заявил, что одним из приоритетов в будущем году станет увеличение собственной добычи газа в Украине.