Пакет экономических законов парламент сможет принять за 1-2 часа
20:26, 07 мая 2007Общество
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Без обсуждения
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что Верховная Рада сможет принять без обсуждения за 1-2 часа пакет необходимых на сегодняшний день экономических законов, учитывая нынешнюю ситуацию.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал сегодня журналистам после встречи с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.
Президент рассказал, что обсуждал с премьером пакет экономических законопроектов, в частности, это законопроекты, касающиеся вступления Украины во Всемирную торговую организацию, некоторых иностранных кредитов, а также законопроекты по новому бюджетному году.
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