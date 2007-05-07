Пакет экономических законов парламент сможет принять за 1-2 часа

20:26, 07 мая 2007
Общество
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Без обсуждения

Виктор Ющенко отвечает на вопросы журналистов возле Секретариата. Киев, 7 маяПрезидент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что Верховная Рада сможет принять без обсуждения за 1-2 часа пакет необходимых на сегодняшний день экономических законов, учитывая нынешнюю ситуацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал сегодня журналистам после встречи с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Президент рассказал, что обсуждал с премьером пакет экономических законопроектов, в частности, это законопроекты, касающиеся вступления Украины во Всемирную торговую организацию, некоторых иностранных кредитов, а также законопроекты по новому бюджетному году.

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