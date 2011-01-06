В Антарктиде появился «Пик Донбасса»

Альпинисты Первой Донецкой антарктической экспедиции покорили безымянную вершину Антарктиды и назвали ее «Пик Донбасса».

Об этом УНИАН сообщила руководитель пресс-службы Федерации альпинизма и скалолазания Донецкой области Алена ЭСАУЛОВА.

«Первовосхождение на безымянную вершину Антарктиды высотой 3126 метров было совершено вчера, в 17.30 по киевскому времени», - сказала она.

По ее словам, вершину покорила группа в составе президента Федерации альпинизма и скалолазания Донецкой области Сергея КОВАЛЕВА, шахтера Виталия КУТНЕГО, металлурга Сергея ТОКАРЕВА и первой украинской женщины-альпиниста в Антарктиде Елены ВЫБЛОВОЙ.

На вершине альпинисты развернули флаги Украины, Донецкой области, эмблемы предприятий, которые спонсировали экспедицию, а также установили соляной крест из артемовский соли, сделанный специально для проекта.

«По традиции первовосходителей, альпинисты соорудили на вершине контрольный тур, в котором оставили капсулы с углём предприятий угольной промышленности, символы Донбасса, записку со своими именами и предложением назвать вершину «Пик Донбасс», - добавила А.ЭСАУЛОВА.

Она уточнила, что покоренная донецкими альпинистами гора находится в отрогах массива Винсона, маршрут комбинированный (ледово-скальный), примерно 2Б категории сложности, восхождение до вершины заняло 5,5 часов.

А.ЭСАУЛОВА также сообщила, что накануне донецкие альпинисты передали для храма Животворящей Троицы на антарктической станции Беллинсгаузен 5-килограммовый колокол с надписью «От шахтеров и металлургов православного Донбасса в дар полярникам», отлитый на Донецком металлургическом заводе.

«Программа Первой Донецкой антарктической экспедиции полностью выполнена», - заключила А.ЭСАУЛОВА.

Справка УНИАН. Первая Донецкая Антарктическая экспедиция стартовала из Донецка 11 декабря 2010 года.

Экспедиция проходит в рамках регионального проекта «Уголь Донбасса на вершинах мира». Основная цель данной экспедиции – восхождение на вершину, на которой еще не ступала нога человека. Миссия проекта – популяризация Донецкого края, создание позитивного имиджа.