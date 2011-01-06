На Гаити эпидемия холеры унесла жизни почти 3,5 тысячи человек

Эпидемия холеры на Гаити, начавшаяся в середине октября прошлого года, унесла жизни 3,481 человека, почти 160 тыс. оказались заражены.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения страны.

Отмечается, что заболевание распространилось на всей территории государства. Сильнее всего от него пострадал департамент Артибонит - там погибли 837 человек. В столице страны Порт-о-Пренсе, где после разрушительного землетрясения в январе 2010 года более 1,3 млн. человек проживают в антисанитарных условиях, количество жертв достигло 475. Источник заболевания до сих пор официально не установлен, однако, по версии французского эпидемиолога Рене ПЕРРУ, холера распространилась по Гаити из лагеря непальского батальона Миссии ООН, расположенного у реки Мирбале.

В соседней Доминиканской Республике число зарегистрированных случаев холеры достигло 148, летальных исходов нет, состояние здоровья заболевших не вызывает опасений. Власти страны ведут активную образовательно-профилактическую работу, направленную на предотвращение заболевания.