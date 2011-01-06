Тимошенко: Япония сама проверила, где деньги

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО утверждает, что Япония получила от правительства Николая АЗАРОВА подтверждение о целевом использовании денег, полученных Украиной за продажу квот на выбросы парниковых газов в соответствии с положениями Киотского протокола.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила вчера журналистам.

«Представители нашей команды обратились к послу Японии, который в рабочей встрече сказал, что японская сторона обращалась к правительству ЯНУКОВИЧА с вопросом, были ли использованы эти деньги, на что получили письменный ответ, что все деньги Киотского протокола находятся на счетах и никуда не передвигались», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, японская сторона также проводила независимый аудит по проверке обращения этих финансовых ресурсов. «Этот аудит японской стороны подтвердил, что деньги на месте и никогда не списывались, и никуда не передвигались. Есть официальный документ, который находится в уголовном деле», - отметила она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, следователь также подтвердил, что в материалах дела есть соответствующие документы.

Как сообщал УНИАН, пресс-служба ГПУ сообщила, что 30 декабря 2010 года Ю.ТИМОШЕНКО было предъявлено окончательное обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия).

Обвиняемой в нецелевом использовании 180 млн. и 200 млн. евро, которые Украина получила по Киотскому протоколу, и в нанесении другого ущерба государству – объявлено об окончании досудебного следствия и предоставлены для ознакомления материалы уголовного дела.

В декабре 2010 году правительство сообщало, что в 2009 году Украиной было заключено несколько соглашений с государственными органами и корпорациями Японии и Испании о продаже принадлежащих Украине квот на выбросы парниковых газов на общую сумму 319,9 млн. евро. Эти деньги были получены Украиной в течение апреля - декабря 2009 г.