Объявлен экспериментальный набор курсантов МВД

Кабинет министров принял решение о проведении в 2011 году экспериментального набора курсантов в вузы Министерства внутренних дел.

Соответствующее распоряжение №2355 от 29 декабря размещено на сайте правительства.

Документ принят по предложению МВД.

Эксперимент по организации набора курсантов в вузы и учеба по программе подготовки специалистов образовательно-квалификационного уровня бакалавра будет проводиться по схеме “курсант - военнослужащий - курсант”.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2010 года министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ пояснял, что по этому эксперименту поступающие в вузы молодые люди (17 лет) на первом курсе будут проходить теоретическую подготовку с приобретением практических навыков, необходимых для выполнения заданий патрульно-постовой службы, на втором курсе они призываются во Внутренние войска МВД, где будут выполнять программы практической подготовки, а также продолжать усвоение специальных теоретических дисциплин, а после увольнения со срочной службы, в случае, если они будут признаны пригодными для продолжения обучения, вернутся в вузы.

По мнению А.МОГИЛЕВА, данный подход позволит, в том числе, более качественно подготовить личный состав к обеспечению правопорядка во время Евро-2012.

По его словам, существующая практика комплектования вузов МВД выпускниками общеобразовательных школ приводит к тому, что значительная часть молодых специалистов, имея соответствующий уровень теоретической подготовки, не имеют достаточного жизненного опыта, а иногда и стойкой мотивации к службе в милиции.