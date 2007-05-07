Взрыв на газопроводе не помешал поставкам газа в Европу

Сегодня около 15.15 возле компрессорной станции Ставище магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" (Богуславкий район Киевской области) произошла разгерметизация участка газопровода с последующим возгоранием природного газа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ДК «Укртрансгаз» НАК "Нафтогаз Украины", диспетчерские службы ДК «Укртрансгаз» оперативно прекратили подачу газа по магистрали, благодаря чему пожар был локализован и потушен уже к 15.45.

Жертв и разрушений, по оперативной информации, нет.

В ДК «Укртрансгаз» создана комиссия по расследованию аварии. Ответственные лица компании и ремонтная техника выехали на место повреждения газопровода.

В настоящее время подача газа по магистральному газопроводу "Уренгой-Помары-Ужгород" временно прекращена. До устранения аварии без газа остался один населенный пункт – пгт Тараща Киевской области.

Также в пресс-службе подчеркнули, что обязательства Украины по транзиту природного газа европейским потребителям полностью выполняются путем увеличения подачи газа по другим газопроводам и увеличения отбора газа из подземных хранилищ.