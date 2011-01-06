Флагман ВМС Украины вернулся в строй после ремонта

Флагман Военно-морских сил Украины фрегат "Гетман Сагайдачный" вернулся в строй после длившегося около трех месяцев докового ремонта, сообщила в среду пресс-служба ВМСУ.

"Ремонт затронул подводную часть корабля, винторулевую группу, минно-торпедное, ракетно-артиллерийское и радиотехническое вооружение", - говорится в пресс-релизе.

Перед Новым годом флагман ВМСУ впервые за шесть месяцев вышел в море на ходовые испытания.