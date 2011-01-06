Флагман ВМС Украины вернулся в строй после ремонта
01:36, 06 января 2011Общество
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"Гетман Сагайдачный" вышел на испытания
Флагман Военно-морских сил Украины фрегат "Гетман Сагайдачный" вернулся в строй после длившегося около трех месяцев докового ремонта, сообщила в среду пресс-служба ВМСУ.
"Ремонт затронул подводную часть корабля, винторулевую группу, минно-торпедное, ракетно-артиллерийское и радиотехническое вооружение", - говорится в пресс-релизе.
Перед Новым годом флагман ВМСУ впервые за шесть месяцев вышел в море на ходовые испытания.
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