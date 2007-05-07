В Днепропетровской области нелегал из Армении расстрелял предпринимателя

В Днепропетровской области милиция задержала 37-летнего гражданина Армении, который с целью невозвращения 40 тыс. долларов США долга расстрелял 26-летнего местного предпринимателя.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД в Днепропетровской области, гражданин Армении, который с 2005 года проживал в Украине нелегально, нанес предпринимателю четыре смертельных огнестрельных ранения в лесополосе в Криворожском районе и там же закопал. Преступление совершено 11 апреля вечером.

С 29 апреля 26-летний предприниматель был объявлен в розыск как пропавший без вести. Раньше Центрально-городской райотдел милиции Кривого Рога отказался возбуждать уголовное дело по факту исчезновения предпринимателя по заявлению родственницы погибшего.

Закопанного на месте преступления мужчину нашли 5 мая.

6 мая прокуратура района возбудила уголовное дело по факту преднамеренного убийства.