Первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ вылетел во Львовскую область для проведения заседания Правительственной комиссии по расследованию причин и ликвидации пожара на шахте «Межиречанская» ГП «Львовуголь».

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь первого вице-премьер-министра, на заседании комиссии планируется определить основные мероприятия для ускорения тушения пожара и ликвидации его последствий.

По данным центрального штаба Государственной военизированной горноспасательной службы, 4 января продолжается тушение очагов пожара и охлаждения горных выработок. Обеспечивается постоянный контроль за состоянием вентиляционных сооружений, контроль за газовой обстановкой, ведется отбор проб воздуха.

Пожар на шахте «Межиречанская» возник вечером 21 декабря на глубине 485 м.

Правительственная комиссия была создана распоряжением первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины.

Как сообщал УНИАН, пожар на шахте «Межиречанская» возник 21 декабря в 20.18. В связи с пожаром работа шахты была приостановлена. На момент возгорания на аварийном участке находились 77 человек.