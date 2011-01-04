На Львовщине вторую неделю горит шахта

Продолжается тушение очагов пожара и охлаждение горных выработок на шахте «Межиречанская» государственного предприятия «Львовуголь», возникшего на глубине 485 м верхней приемной площадки северного квершлага еще 21 декабря прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Главного управления МЧС Украины во Львовской области.

Как отмечается в сообщении, на данное время обеспечивается постоянный контроль за состоянием вентиляционных сооружений, газовой обстановкой, депрессией на аварийном участке. В шахте работают 6 отделений Государственной военизированной горноспасательной службы – всего 23 человека.

Как сообщал УНИАН, пожар на шахте «Межиречанская» возник 21 декабря в 20.18. В связи с пожаром работа шахты была приостановлена. На момент возгорания на аварийном участке находилось 77 человек.