Завтра в Украине усилится мороз

Завтра в Украине ожидается понижение температуры.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 5 января переменная облачность. Без осадков. На дорогах страны гололедица. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 12-17°, в Карпатах до 20° мороза, на юге и востоке 9-14°, в Крыму 6-11° мороза; днем в Украине 5-10°, в южной части 1-6° мороза; на Южном побережье Крыма ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киевской области завтра переменная облачность. Без осадков. На дорогах гололедица. Ночью и утром слабый туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 5-10° мороза.

В столице переменная облачность. Без осадков. На дорогах гололедица. Ночью и утром слабый туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 6-8° мороза.