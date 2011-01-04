Польские эксперты считают бюджет Украины консервативным

Эксперты польского Центра Восточных исследований (OSW, Варшава) считают реальным выполнение доходной части принятого в декабре украинским парламентом бюджета страны на 2011 год.

Об этом сказано в переданному УНИАН обзоре центра.

«Основные показатели бюджета, как экономического роста, так и инфляции можно считать консервативным, что объясняет замораживание социальных расходов на уровне 2010 года, а также позволит легко выполнить план доходов», - отмечают эксперты.

Аналитики заметили, что принятый бюджет с 3% бюджетным дефицитом отвечает требованиям ключевого кредитора Украины МВФ, что открывает дорогу к получению второго кредитного транша в рамках утвержденной в июле программы stand by на 15,1 млрд. долларов.

Эксперты считают, что Украина может получить второй транш МВФ в марте после проведение пенсионной реформы.

OSW также отметил уменьшение в бюджете расходов на образование, исследовательские программы и увеличение на содержание силовых структур, в частности, МВС, СБУ, но не армии.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря Верховная Рада утвердила бюджет с доходами 281 млрд. гривен и расходами 322 млрд. гривен, уменьшив дефицит до 3% с 5,3% в прошлом году.

Согласно документу, рост ВВП ускорится в текущему до 4,5 с 3,7 процентов в прошлом, а инфляция уменьшиться до 8,9 с 13,1%.