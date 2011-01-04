В США вырос ISM-индекс
04:04, 04 января 2011Общество
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Аналитики так и рассчитывали
Индекс деловой активности в промышленности США (ISM index) в декабре 2010 г. возрос до 57,0 пункта по сравнению с ноябрьским значением в 56,6, говорится в опубликованном вчера докладе американского Института по управлению поставками. Аналитики также прогнозировали, что данный показатель составит 57,0 пункта.
Значение индекса ниже отметки 50 пунктов свидетельствует об упадке в промышленном производстве, а превышение этого уровня - напротив, о промышленном росте.
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