В США вырос ISM-индекс

Индекс деловой активности в промышленности США (ISM index) в декабре 2010 г. возрос до 57,0 пункта по сравнению с ноябрьским значением в 56,6, говорится в опубликованном вчера докладе американского Института по управлению поставками. Аналитики также прогнозировали, что данный показатель составит 57,0 пункта.

Значение индекса ниже отметки 50 пунктов свидетельствует об упадке в промышленном производстве, а превышение этого уровня - напротив, о промышленном росте.