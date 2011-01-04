Фондовый рынок Польши начал год ростом

Главный индекс Варшавского фондового рынка WIG20 начал первый день торгов нового года ростом.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, голубые фишки открылись 0,38% ростом и в первые полчаса торгов котировались в районе открытия на уровне 2,750-2,760 тыс. пунктов.

В начале торгов подорожали бумаги 11 компаний главного индекса против 7 подешевевших.

На всем рынке цены выросли на акции 36% всех компаний против 21% подешевевших.

Согласно сообщению Варшавской биржи, которой располагает УНИАН, WIG20 закончил прошлый год 14,9% ростом после 33% увеличения в 2009 году.

Индекс средних компаний WIG40 закончил прошлый год 19,6% после 55% роста в предыдущий, а WIG80 – на 10,2% после 62% в 2009 году.

Справка УНИАН. Главный индекс польского фондового рынка, который открылся в апреле 1994 года с уровня 1000 пунктов достиг максимума в ноябре 2007 года – 3900 пунктов.

Из-за разразившегося осенью 2008 года кризиса WIG20 провалился с максимального уровня до около 1300 пунктов в феврале 2009 года, после чего начал восстанавливаться.