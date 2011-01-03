Пластуны передали Вифлеемский огонь общине Луцка

Луцкие пластуны передали Вифлеемский огонь общине города. Торжественная передача огня состоялась в Свято-Троицком Кафедральном соборе Луцка.

Как рассказали в городском отделении Национальной скаутской организации Украины «Пласт», этот Огонь является символом тепла, мира и согласия и традиционно распространяется накануне Рождества Христова скаутами по всей Европе.

Кроме того, к Рождеству Христову, 7 января, пластуны будут разносить Огонь по детским приютам, больницам, чтобы те, кто находятся вдали от своих семей, накануне праздника могли почувствовать тепло Вифлеемской звезды. Огонь также будет храниться в нескольких церквях города, чтобы все желающие могли взять его домой на Сочельник.