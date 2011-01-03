На американских подлодках запретили курить

Запрет на курение на американских подводных лодках вступил в силу.

"Недавнее исследование выявило, что несмотря на все технологии по очистке воздуха, в атмосфере находящихся на глубине субмарин скапливается недопустимое количество дыма. Единственный способ снизить риск для некурящих моряков - это запретить курение на всех подлодках", - говорится в пресс-релизе командующего подводным флотом в Норфолке (штат Виргиния) вице-адмирала Джона Доннелли.

Пентагон объявил о нововведениях еще 8 апреля, уточняет РИА "Новости". С тех пор велась подготовка курящих подводников (а их более 40% из 13 тысяч человек) к нововведениям, выражавшаяся в организации спецкурсов по борьбе с курением, выдаче никотиновой жвачки и никотиновых пластырей, введении ограничений на количество народа в "курилках" и проводимое там время.

Многие военнослужащие говорят, что отказ от курения будет очень тяжелым.

"У нас работа, связанная с сильными стрессами. Нашему экипажу приходится тяжело работать от 12 до 18 часов в день, и курение для моряков - способ расслабиться. Некоторые уже говорят, что не хотят служить на субмаринах из-за запрета на курение", - сообщил журналистам главный инженер подводной лодки Rhode Island.

На некоторых субмаринах запрет на курение уже введен: на подлодке Michigan курить нельзя с 27 июля. Дата и время выбраны были в соответствии с номером подлодки - 727. Кроме того, на тот момент лодка стояла в порту, что, согласно замыслу командования, давало возможность военнослужащим спокойно бросить курить в отпуске и вернуться на работу морально и физически готовыми к переменам.

Пентагон 16 лет назад запретил курение во всех зданиях, принадлежащих вооруженным силам, а также в трюмах кораблей. На палубах кораблей курить разрешено.