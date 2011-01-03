Вышел сборник стихов "Рифмы в погонах"

В Донецке вышел ежегодный стихотворный сборник «Рифмы в погонах», поэтическими авторами которого стали милиционеры Донецкого юридического института МВД.

Об этом сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области. В сообщении отмечается, что данная книга была презентована в Донецком областном доме работников культуры.

По словам начальника юридического института, полковника милиции Виктора БЕСЧАСТНОГО, «издание таких сборников стало доброй традицией, нынешний - уже четвертый, и на его страницах представлены работы офицеров, курсантов, ветеранов МВД, выпускников вуза и их родных». Он заверил, что Донецкий юридический институт МВД обещает продолжить издание «милицейских стихов», поэтому и в дальнейшем «таланты в погонах имеют все шансы познакомить со своим творчеством широкий круг читателей».