В Тернопольской области мужчина пытался украсть гирлянды с главной елки

В Тернопольской области задержали злоумышленника, который накануне Нового года пытался украсть с главной елки города Подгайцы гирлянды стоимостью 900 тысяч гривен.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе общественных связей областного управления милиции, 41-летний местный житель подошел к елке около 4-х часов утра. Снимая первую гирлянду, мужчина расшатал 9-метровую елку, чем привлек внимание правоохранителей, охранявших ее. Увидев в руках мужчины гирлянду, милиционеры задержали вора, хотя тот и объяснял, что просто хотел попробовать, насколько крепко закреплены гирлянды на елке.

Также в отделе общественных связей добавили, что в Тернополе в Новый год общественный порядок обеспечивали 50 работников городской милиции, в том числе из подразделений «Беркут» и «Грифон». Стражам порядка помогали военнослужащие внутренних войск и дружинники. Резонансных преступлений в Новогоднюю ночь не зафиксировано, праздник, по данным правоохранителей, тернопольчане отпраздновали спокойно.