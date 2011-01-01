На завтра синоптики обещают снег и мороз

Завтра, 2 января, в Украине ожидается небольшой снег и мороз.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, на дорогах, кроме Приазовья, гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 2-7° мороза, в Карпатах до 11° мороза; днем 0-5° мороза, в южных и восточных областях от 1°мороза до 4° тепла; в Крыму ночью 0-5° тепла, днем 6-11° тепла.

В Киеве и Киевской области местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 2-7°, днем 0-5° мороза, в Киеве ночью 3-5°, днем 1-3° мороза.