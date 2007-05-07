Возле памятника Воину-освободителю в Таллинне есть останки двух украинцев

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЕВА заявляет, что в Таллинне возле памятника Воину-освободителю есть останки двух выходцев из Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, об этом она сообщила в письме к министру иностранных дел Украины Арсению ЯЦЕНЮКА.

Собственное производство украинского Омбудсмана, сообщается в письме, засвидетельствовало, что двое из двенадцати военнослужащих, похороненных возле памятника Воину-освободителю, родились в Украине. Это старшина медицинской службы Елена Михайловна Варшавская и гвардии старший сержант Степан Илларионович Хапикало. Оба они – коренные полтавчане: Е.Варшавска, которая навсегда осталась девятнадцатилетней, родом из Михайловки Диканского района, а 24-летний Степан Хапикало – из Ново-Полтавы Новосанжарского района. К сожалению, Посольство Украины в Эстонской Республике, с которым 3 мая 2007 года работники Секретариата Уполномоченного по правам человека общались по телефону, не имеет информации по этим вопросам.

Учитывая приведенные факты, а также руководствуясь пунктом 3 статьи 34 Первого дополнительного протокола к Женевским Конвенциям 1949 года, Н.КАРПАЧЕВА просит А.ЯЦЕНЮКА поручить Посольству Украины в Эстонской Республике провести мониторинг соответствия действий эстонских властей нормам международного гуманитарного права и, в частности, установить, поднимались ли эстонской стороной перед Украиной вопросы о возвращении на Родину праха украинских воинов в пятилетний срок, как это и предусматривается данным протоколом.

Ранее свое обращение по поводу событий в Таллинне вокруг памятника Воину-освободителю Н.КАРПАЧЕВА направила Омбудсману Эстонской Республики.

Как сообщал УНИАН, памятник Воину-освободителю на холме Тынисмяги в центре Таллинна был демонтирован 27 апреля. Действия властей спровоцировали массовые беспорядки. Начиная с 27 апреля, полиция задержала в целом свыше тысячи человек. Во время беспорядков один человек погиб, десятки были ранены.

30 апреля памятник Воину-освободителю установили на Таллиннском военном кладбище. Торжественное открытие памятника на новом месте состоится 8 мая, когда Европа празднует день освобождения от фашизма.

Во время раскопок могил советских воинов на холме Тынисмяги были найдены 12 могил.