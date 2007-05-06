Раскрыт конвертационный центр

В Киевской области разоблачены три местных жителя, которые в течение трех последних лет создали два фиктивных частных предприятия, через счета которых перечислили свыше 10 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, следственным отделением Белоцерковского горотдела ГУМВД Украины в Киевской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство).