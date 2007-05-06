Пожарами начинается ”сезон шашлыков”
12:26, 06 мая 2007Общество
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Огноь уничтожил 12 гектаров леса
В Полтавской области пожар уничтожил 12 гектаров леса.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, пожар неподалеку от села Малая Кохновка на территории местного лесничества возник 5 мая в 16.55. Огнем был охвачен очаг около 10,5 гектара низового леса и около 1,5 га верхового.
В 19.55 тремя отделениями Государственной пожарной охраны и тремя автоцистернами МЧС, спецтехникой и работниками лесничества пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.
Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.
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