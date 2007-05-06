Пожарами начинается ”сезон шашлыков”

В Полтавской области пожар уничтожил 12 гектаров леса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, пожар неподалеку от села Малая Кохновка на территории местного лесничества возник 5 мая в 16.55. Огнем был охвачен очаг около 10,5 гектара низового леса и около 1,5 га верхового.

В 19.55 тремя отделениями Государственной пожарной охраны и тремя автоцистернами МЧС, спецтехникой и работниками лесничества пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.