Львовский губернатор объявил войну гололедице

Во Львовской области за двое суток из-за гололеда произошло почти 60 дорожно-транспортных происшествий и 84 случая уличного травматизма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили представители соответствующих служб сегодня во время совещания во Львовской облгосадминистрации под председательством губернатора Михаила ЦИМБАЛЮКА.

В частности, 27 декабря на территории области из-за гололеда произошло 33 ДТП, 28 декабря – 26. Как подчеркивалось во время совещания, в связи с этим 17 работников дорожных служб были привлечены к административной ответственности.

В свою очередь, заместитель начальник Главного управления здравоохранения Львовской ОГА Орест СЕРЕДА сообщил, что в области зафиксировано 84 случая уличного травматизма.

В связи с приведенными данными М.ЦИМБАЛЮК посоветовал руководителям службы автомобильных дорог уволиться по собственному желанию.

«Готовимся к зиме с апреля, а в декабре дорожные службы оказываются неготовыми к уборке магистралей. Сегодня вы рассказываете, как сложно вам работать, Я дам вам возможность уволиться по собственному желанию и перейти на более простую работу. Поверьте, есть много людей, которые готовы качественно работать. Я бы хотел, чтобы прокуратура должным образом отреагировала на сложившуюся ситуацию», - сказал председатель ОГА.

Он призвал сотрудников управления чрезвычайных ситуаций и ГАИ подготовить соответствующие материалы для подачи в прокуратуру.

«Мы разворачиваем штаб по ликвидации гололеда. Группы мониторинга сегодня выехали во всех направлениях. Если ситуация не изменится - Новый год встретим здесь», – заявил М.ЦИМБАЛЮК.

По его словам на праздники в область прибывает много гостей, почти все гостиницы, курорты зарезервированы. “Мы не можем разочаровать наших гостей, – отметил М.ЦИМБАЛЮК. – С воскресенья на горячую линию ОГА поступают жалобы граждан. Вчера они достигли своего пика. Работы на дорогах государственного значения были проведены частично, а дороги местного значения покрыты сплошным льдом”.

Руководитель области сообщил, что лично проехал по дорогам Сокальского, Жидачевского, Стрыйского районов, а также побывал на перевале на границе с Закарпатской областью. По его словам, магистрали соседней области почищены и посыпаны смесью.

В свою очередь, первый заместитель городского председателя Львова Олег СИНЮТКА отметил, что власти города приложат все усилия для устранения недостатков в работе коммунальных служб по уборке улиц от снега и льда.

В то же время он сообщил, что на протяжении десяти дней Госказначейство не проводит проплаты, и по этой причине городу не хватает средств на горючее для снегоуборочной техники.

М.ЦИМБАЛЮК заверил, что сегодня-завтра этот вопрос будет решен.