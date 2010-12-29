Завтра в Украине - до 20° мороза

Завтра в некоторых регионах Украины до 20° мороза.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 30 декабря по Украине без осадков, только в западных, северных областях и Луганской области ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный (в Крыму и Приазовье) северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью - 9-14° мороза, в областях Прикарпатья и центральных при прояснениях - 15-20°, в восточных областях - 5-10° мороза, днем - 2-7° мороза; в Крыму ночью - 1-6° мороза (на Южном побережье 0-2° тепла), днем - 0-5° тепла.

В Киевской области переменная облачность. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 9-14°, днем - 2-7° мороза.

В Киеве переменная облачность. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 10-12°, днем - 4-6° мороза.