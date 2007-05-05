Шуфрич: под Новобогдановкой нашли системы явно не природного характера

Правоохранительные органы продолжают расследование относительно взрывов боеприпасов на 275-й артиллерийской базе ракет и боеприпасов Министерства обороны Украины прошлым летом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ сказал журналистам на 275-й артиллерийской базе ракет и боеприпасов под Новобогдановкой (Запорожская область).

«Пока у нас нет окончательной информации – насколько мне известно, ведется расследование», - сказал он.

Он высказал надежду, что следственные органы, СБУ и прокуратура поставят точку в этом вопросе.

Министр напомнил, что саперы МЧС обнаружили «системы, которые явно не природного характера».

Как сообщал УНИАН, пожар и взрывы снарядов на складах боеприпасов 275-й артиллерийской базы происходили за последние три года трижды: в мае 2004 года, июле 2005 года и в августе 2006 года. В результате ЧП погибли 5 человек, ранения различной степени тяжести получили свыше 10 чел. В целом очистке от боеприпасов подлежит территория в 150 га.