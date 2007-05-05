ПОРА поздравила Януковича с перспективой развития национального консенсуса

Гражданская партия «ПОРА» считает, что консенсусное решение о проведении досрочных выборов в ВРУ создало принципиально новое качество украинской политики, стало настоящей победой демократических сил и следствием стратегической и бескомпромиссной позиции Президента Украины.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении ГП “Пора”.

В заявлении отмечается, что «Пора» “приветствует решение премьер-министра Украины о поддержке досрочных выборов в Верховную Раду и считает это ответственным шагом, дающим перспективу для развития национального консенсуса”.

«Пора» убеждена, что “теперь обязанностью прогрессивных политических сил является немедленное развитие национального компромисса в направлении осуществления Национального прорыва – плана системных и радикальных реформ, которые превратят Украину в ведущее и модернизированное государство ХХІ века”.

В связи с этим «Пора» требует от политических сил – участников избирательной гонки – смены главной темы помарнчево-синего противостояния на открытую конкуренцию идей относительно реализации радикальных преобразований в Украине.

«Пора» убеждена, что такие изменения могут произойти только в случае радикального обновления политических элит через ревизию, очистку и обновление избирательных списков.

Поэтому «Пора» призывает к немедленному созданию уже в рамках избирательной кампании надпартийной группы из числа представителей разных политических сил для разработки календарного порядка для осуществления Национального прорыва, который предусматривает:

“создание самой либеральной в Европе экономической среды и самой лояльной налоговой системы „без преференций”;

децентрализацию и модернизацию государственного управления; обеспечение полного самоуправления территориальных общин и ликвидацию отраслевых направлений государственного управления;

установление частной формы собственности на все виды земельных ресурсов и создание либерального рынка земли;

проведение равноправной национальной амнистии капиталов и закрепление твердых прав собственности;

установление четкого перечня приоритетов экономического развития;

создание Евро-Украинского энергетического консорциума;

осуществление бюджетной, административно-территориальной и судебно-правовой реформ;

разгосударствление природных монополий (минимизация их количества и влияния на национальную экономику);

реформу базовой национальной инфраструктуры;

радикальное ограничение функций и влияния государства на общественные взаимоотношения”.