Работники аграрного предприятия перекрыли трассу

В Херсонской области около 300 работников предприятия ЗАО «Каховка Пром-Агро» перекрывали трассу между городами Каховка и Новая Каховка возле поворота на Таврийск.

Как передает корреспондент УНИАН, работники предприятия протестовали против действий банка «Надра», который, по их словам, отобрал предприятие у владельцев. Митингующие держали лозунги: «Дайте нам работу!», «Банк «Надра» - верни нам работу!» и т. п.

На место события, где образовался затор из автомобилей, прибыли работники милиции и ГАИ. Последние организовали объезд транспорта через предместье Таврийска. Акция началась в 10.00 и в 11.00 закончилась. Милиция, по словам стражей порядка, уговорила людей не перекрывать трассу.

После этого работники «Каховка Пром-Агро» еще около часа, с 11.30 до 12.30, пикетировали въезд на собственное предприятие. К ним вышел представитель банка, который не представился, и сообщил, что все действия финансового учреждения законны и что предприятие не будет работать, пока владельцы «Каховка Пром-Агро» не погасят все долги перед банком. После общения с представителем банка пикетирование завершилось и его участники разошлись.

Как стало известно УНИАН, 22 декабря представители банка "Надра" в сопровождении служебных лиц Департамента исполнительной службы Минюста и облгосадминистрации предъявили на предприятии постановление Хозяйственного суда Киевской области от 13 декабря, которым суд постановил передать активы предприятия на ответственное хранение банку «Надра». Согласно постановлению, указанные действия происходят в порядке обеспечения иска, согласно которому банк требует взыскать из ЗАО свыше 90 млн. грн. по кредитам, которые были получены предприятием в 2006-2008 годах.

После предъявления постановления представители банка и лица, их сопровождающие, заняли офисы и производственные помещения ЗАО "Каховка Пром-Агро". Производственная деятельность предприятия была остановлена, а персонал предприятия не допускается на рабочие места.

Версию представителей банка подтвердил на пресс-конференции и губернатор Херсонской области Николай КОСТЯК, который заметил, что для предотвращения насилия дал указание руководству областной милиции обеспечить соблюдение законности в имеющейся конфликтной ситуации.

Справка УНИАН. ЗАО «Каховка Пром-Агро» основано в 2006 году. Предприятие специализируется на выращивании зерновых и технических культур, на производстве нерафинированного масла.

По данным Системы раскрытия информации на фондовом рынке Украины, 100% акций ЗАО владеет компания Dancroft Holdings Limited (Никосия, Кипр).